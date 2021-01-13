НКРЭКУ проверит поставщиков с самыми высокими тарифами.

НКРЭКУ начинаеттщательнуюпроверкувсехгазопоставщиков,которыена сегодня имеютсамые высокиетарифына распределениегаза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемной сейчас является ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время", - написал Шмыгаль.

В то же время, антимонопольный комитет Украины сообщил о том, что в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа.

«В течение июля-декабря 2020 мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов. Обоснованность и прозрачность формирования такого тарифа будет изучена Антимонопольным комитетом в ближайшее время. В случае выявления нарушений Комитет заставит регулятора исправить ситуацию», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

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Авторы: Елена Коваленко, Игорь Орел