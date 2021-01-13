Премьер поручил подготовить проект постановления правительства о внедрении государственного регулирования цены на газ на время карантинных ограничений.

Кабинет министров будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Читайте такжеКличко пообещал, что в Киеве не будут повышать тарифы на отопление

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В связи с пандемией COVID-19, внедрением в Украине карантинных ограничений, резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в последние недели предлагается ввести для всех бытовых потребителей в Украине государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений или до окончания данного отопительного сезона. Предлагаемая цена, которая установится на этот момент, 6,99 гривни за кубический метр", - сказал он.

По словам премьера, если этого не сделать, то уже в феврале цена на газ для населения может вырасти до 12 гривень за кубометр.

После этого премьер дал поручение Министерству энергетики, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Министерству юстиции подготовить проект постановления правительства о внедрении государственного регулирования цены на газ на время карантинных ограничений.

Что этому предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц