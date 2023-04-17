Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит уничтоженный российскими войсками драмтеатр, который захватчики начали сносить в декабре 2023 года.
"Драматический театр Мариуполя в период "русской весны" 2023 года. Все истинное величие русской культуры сконцентрировано в одном месте планеты. Культура разрушения и убийства гражданских", – написал Андрющенко в Telegram.
Напомним, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на здание драмтеатра в Мариуполе 16 марта 2022 года. На тот момент там от российских обстрелов прятались люди, перед зданием большими буквами было написано слово "дети". Там могли погибнуть около 300 мирных украинцев.
Ситуация в Мариуполе
Российские оккупанты продолжают сносить разрушенные ими же дома в Мариуполе. Враг превратил в пустыню район "Черемушки", где до российского вторжения было 29 жилых домов. Всего, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в городе россияне снесли уже более 350 многоэтажек.
Кроме того, россияне уничтожают и культурную идентичность украинского Мариуполя. В городе снесли памятник известному художнику Архипу Куинджи на Греческой площади.
При этом, оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в уничтожении города и был ликвидирован на Луганщине.