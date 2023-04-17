Россияне сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе в марте прошлого года.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит уничтоженный российскими войсками драмтеатр, который захватчики начали сносить в декабре 2023 года.

"Драматический театр Мариуполя в период "русской весны" 2023 года. Все истинное величие русской культуры сконцентрировано в одном месте планеты. Культура разрушения и убийства гражданских", – написал Андрющенко в Telegram.

Напомним, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на здание драмтеатра в Мариуполе 16 марта 2022 года. На тот момент там от российских обстрелов прятались люди, перед зданием большими буквами было написано слово "дети". Там могли погибнуть около 300 мирных украинцев.

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Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают сносить разрушенные ими же дома в Мариуполе. Враг превратил в пустыню район "Черемушки", где до российского вторжения было 29 жилых домов. Всего, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в городе россияне снесли уже более 350 многоэтажек.

Кроме того, россияне уничтожают и культурную идентичность украинского Мариуполя. В городе снесли памятник известному художнику Архипу Куинджи на Греческой площади.

При этом, оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в уничтожении города и был ликвидирован на Луганщине.

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