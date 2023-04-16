Петр Андрющенко отметил, что оккупанты снесли 29 домов.

Россияне продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь, который сами же и разбомбили. В Приморском районе города захватчики превратили в пустыню территорию, где находились 29 многоэтажных домов.

"Здесь было 29 многоэтажек. Теперь просто пустыня. Черемушки. Приморский район. Мариуполь. Апрель 2023. русский мир", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

На обнародованных кадрах можно увидеть руины вместо жилых домов. Россияне снесли многоэтажки.

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Мариуполь под российской оккупацией - что происходит в городе

Россияне захватили Мариуполь ценой огромных потерь. При этом в результате российских бомбардирвок погибли десятки тысяч жителей города, но точное число неизвестно.

После оккупации в городе уровень смертности продолжает расти. Одной из основных причин высокой смертности - низкий уровень медицины.

Кроме того, захватчики пытаются скрыть масштабы своих преступлений. Они сносят разбомбленные ими же дома, где могут находится тела местных жителей, в том числе Драматический театр. Всего снесли уже более 350 многоэтажек.

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