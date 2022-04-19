В областном центре из-за частых вражеских обстрелов кладбища закрыты для посещения.

Жителей Харькова просят воздержаться от посещения кладбищ во время пасхальных праздников.

Как сообщается на сайте Харьковского городского совета, в результате обстрелов подверглись разрушениям десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.

"Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП "Ритуал", а также кладбища "Сосны", которое обслуживает СКП "Завещание". Из-за частых обстрелов кладбища закрыты для посещения", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что захоронение умерших происходит на всех кладбищах, кроме "Сосны" и №17.

Напомним, войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сперва враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносить удары по Харькову, были жертвы. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что в результате вражеских обстрелов за минувшие сутки погибли пять человек, а 17 - были ранены.

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