Захватчики постоянно наносят удары по спальным районам города.

Российские войска продолжают непрерывно обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Харькове. В связи с этим местные власти призывают харьковчан не выходить из укрытий в течение всего дня 18 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Общественное Харьков".

О вероятности ракетных и артиллерийских ударов сообщили в областном Департаменте гражданской защиты. При этом в хранилищах советуют находиться все время. Даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги.

Российские войска несколько раз обстреляли Харьков

Ранее сообщалось, что 17 апреля днем противник обстрелял центральную часть Харькова, погибли пять человек, а 13 – получили ранения. Журналисты выяснили, что враг открывал огонь по областному центру из реактивных систем залпового огня.

В то же время, за последние четыре дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, еще 106 получили ранения.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины в результате контрнаступления освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине-Лебяжье, Базалиевка и часть Кутузовки. Защитники Украины также продвинулись дальше на восток в районе села Малая Рогань.

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