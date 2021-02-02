Женщина в реанимации, потому что после родов дома, три дня истекала кровью.

Плиция Днепра выясняет судьбу новорожденного мальчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах.

Читайте такжеРожала дома: в Днепре мать подозревают в продаже собственного младенцаКак передает ТСН, его мать с кровотечением в критическом состоянии доставили накануне в больницу. Медикам женщина призналась, что родила дома три дня назад, а ребенка продала. Кому именно — не говорит. Вознаграждения в конце концов 40-летняя женщина так и не получила. А к медикам обратилась, потому что становилось все хуже. Полиция расценивает это как торговлю людьми. «Это торговля людьми. За указанный преступление предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы. Надеемся в ближайшее время установить местонахождение ребенка», — говорят в полиции.

В то же время адвокат заявляет, что женщина - потерпевшая, поскольку ее обманули мошенники, которые заказали суррогатное материнство. В то же время ни одного документа в подтверждение своих слов роженица не имеет. «Наталья является потерпевшей от действий мошенников, которые заказали суррогатное материнство у Наталии. Она должна была родить суррогатного ребенка, все документы она подписывала», — уверяет адвокат Виталий Элькин.

Женщина до сих пор в реанимации. О беременности вроде бы не подозревали ни муж, ни другие родственники.

Если версия женщины о суррогатном материнстве правдива, то она допустила ряд серьезных ошибок, объясняет медицинский адвокат Александр Гришаков.

Чтобы прояснить эту историю со многими неизвестными, полиция ждет разрешения медиков, чтобы тщательно опросить роженицу. В то же время судьба младенца до сих пор не известна. Полиция разыскивает ребенка и возможных заказчиков его рождения. Мальчик, которому нет еще и недели, может находиться где угодно.

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Автор: УНИАН