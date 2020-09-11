Влюбленные вместе уже полгода, а все началось из истории вокруг эвакуации девушки з Уханя.

Украинская модель Анастасия Зинченко, известная как "Настя из Уханя", снова дала повод для разговоров о ней.

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Так, девушка отправилась в отпуск со своим возлюбленным - главой Госмиграционной службы Максимом Соколюком, которого она увела из семьи. Об этом свидетельствуют stories модели в Instagram. Пара отправилась отдыхать в Турцию.

"Рассказывать вам о нашем путешествии? О правилах в Турции в связи с карантином и т.д.?", - спросила Зинченко своих подписчиков.

История возвращения модели Анастасии Зинченко из Уханя

Модель Анастасия Зинченко в разгар пандемии коронавируса "застряла" в китайском Ухане. Причина, по которой девушка там осталась, а других украинцев эвакуировали, — следующая: перевозить животных тогда было запрещено, поэтому Настя на несколько месяцев осталась со своей собачкой.

Позже стало известно, что домой девушке помогал вернуться глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман. Влюбленные уже помолвлены.

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Автор: Ольга Робейко