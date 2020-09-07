По словам чиновника, все началось с его звонка девушке, которая на тот момент не могла эвакуироваться из Уханя.

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не могла вылететь из китайского Уханя из-за собаки, состоит в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.

Это следует из постов пары в соцсетях. Анастасия и Максим опубликовали историю их знакомства и совместные фото.

По словам Соколюка, все началось с его звонка девушке, которая на тот момент не могла эвакуироваться из Уханя.

Читайте такжеИз Китая эвакуируют еще двух украинцев - Зеленский

"Это был звонок девушке, которую эвакуировали в Украину, с вопросом, что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", — написал он.

В конце апреля Зинченко вернулась в Украину и встретилась с Соколюком. Глава миграционной службы после этой встречи оставил девушке письмо, в котором признался ей в чувствах.

"В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила дома сама не своя, мы позвонили и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - вспоминает Настя.

Затем чиновник предложил девушке переехать в Киев, она согласилась. Стоит отметить, что на момент их знакомства Соколюк был женат, у него есть двое детей.

По словам Максима, он подал на развод с женой в апреле, с августа они разведены.

"У нас все хорошо. Все по взаимному согласию. Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети — нормально", — прокомментировала ТСН бывшая жена Соколюка Юлия.

В данный момент пост Соколюка недоступен, очевидно, он его удалил. Но СМИ успели сделать скрин.

История возвращения модели Анастасии Зинченко из Уханя

Модель Анастасия Зинченко в разгар пандемии коронавируса застряла в китайском Ухане.

Причина, по которой девушка там осталась, а других украинцев эвакуировали, — следующая: перевозить животных тогда было запрещено, поэтому Настя на несколько месяцев осталась со своей собачкой.

Позже стало известно, что домой девушке помогал вернуться глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко