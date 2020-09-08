Влюбленные вместе полгода и уже помолвлены, рассказали они в интервью.

Украинская модель Анастасия Зинченко, "застрявшая" в разгар пандемии в Ухане из-за собачки, впервые дала интервью со своим будущим мужем — председателем Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком, который помогал ей вернуться в Украину.

Пара рассказывает, что сначала общалась только на тему документов, а потом они поняли, что общих тем у них значительно больше. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Прежде всего это (общение. — УНИАН.) было по поводу документов, а через месяц почувствовали близость и начали темы интересные задевать — жизненные. Какие цели, планы одинаковые, и как-то оно само в пазлик сложилось", — рассказывает Настя.

Максим рассказал, что после написания письма девушке и разговоров с избранницей решил подать заявление в суд на развод с женой и в августе расторг брак. С бывшей женой у них двое детей — дочь и сын.

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Глава Госмиграционной службы поделился, что продолжает видеться с детьми, но Настю с ними еще не знакомил.

"Еще не знакомы. В этом году решили, что это пока не нужно", — объясняет новая избраница Соколюка.

Влюбленные снимают квартиру, а свою прошлое жилье Максим оставил бывшей жене.

Пара рассказала, что свадьбу в этом году пока не планирует.

История возвращения модели Анастасии Зинченко из Уханя

Модель Анастасия Зинченко в разгар пандемии коронавируса застряла в китайском Ухане.

Причина, по которой девушка там осталась, а других украинцев эвакуировали, — следующая: перевозить животных тогда было запрещено, поэтому Настя на несколько месяцев осталась со своей собачкой.

Позже стало известно, что домой девушке помогал вернуться глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман. Влюбленные уже помолвлены.

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Автор: Ольга Робейко