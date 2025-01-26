Население катастрофически сокращается из-за миграции и крайне низкой рождаемости на фоне высокой смертности.

Сегодня на подконтрольной Киеву территории Украины остается около 29 миллионов человек. Об этом в интервью ТСН сообщил заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

"С погрешностью плюс-минус в 1 миллион. В наших сложных условиях это вполне приемлемая погрешность. Более-менее эта цифра соответствует реальности. Если же кто-то озвучивает цифру в 28 или 30 миллионов, то поспорить с этим трудно, потому что мы не имеем объективной информации", - добавил демограф.

По его словам, только за 2024 год население подконтрольных территорий сократилось на 700-800 тысяч человек - за счет миграции и разницы между смертностью и рождаемостью.

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По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, еще 6,9 миллиона украинцев в статусе беженцев находятся за границей. Но Гладун считает это число завышенным на 2 миллиона, потому что это не соответствует данным Госприкодонслужбы о количестве пересечений границы.

Что касается оккупированных территорий, то оценить количество имеющегося населения там сейчас очень трудно, говорит демограф.

"Более-менее мы знаем численность населения, которое находится в Крыму. Это примерно 2,4 миллиона граждан. На другой неподконтрольной Украине территории оценить количество жителей точно, очень сложно. По нашим оценкам там проживает в пределах 1,2-2,5 миллиона человек. Но возникает вопрос: это население - граждане Украины или это те, кого туда уже завезли россияне", - пояснил ученый.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, в Украине наблюдается опасное соотношение между количеством родившихся и умерших: 1 к 2,8. По словам демографов, во время большой войны ожидать чего-то лучшего очень трудно.

Также мы рассказывали, что через 5-10 лет в Украине будет проживать 28-32 млн человек. По мнению демографов, планировать экономику надо именно под эти новые реалии.

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