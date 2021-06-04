На местную жительницу пожаловались соседи.

Изюмский городской районный суд Харьковской области конфисковал у местной жительницы собаку бойцовской породы питбуль, которая выбегала на улицу и нападала на людей.

Об этом сообщается на сайте суда.

В суде владелица пса допустила, что он бесконтрольно выбегал за пределы домовладения. В частности, он напал на мужчину с собакой на поводке и покусал его.

Свидетели-соседи рассказали, что собака систематически выбегала на улицу и нападала на людей и других собак.

«Анализируя исследованные доказательства, оценивая установленные обстоятельства в их совокупности, суд признал владелицу собаки виновным в совершении правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил содержания собак и кошек), и наложено взыскание в виде штрафа с конфискацией собаки», – сообщили в пресс-службе суда.

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Автор: Катерина Шварц