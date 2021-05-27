Размер штрафных санкций по отношению к каждому из телеканалов превышает 100 тысяч гривень.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканалы NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны и дискриминацию украинских Вооруженных сил.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Как известно, NewsOne, "112 Украина" на данным момент заблокированы, их связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, а "НАШ" принадлежит экс-нардепу Евгению Мураеву.

Размер новых штрафных санкций по отношению к каждому из телеканалов превышает 100 тысяч гривень.

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Автор: Катерина Шварц