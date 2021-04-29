Всего телеканалу вынесены три предупреждения и штраф в сумме более 100 тыс. грн за призывы к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал NewsOne за разжигание вражды против евреев.

Как сообщается на сайте Нацсовета,

регулятор рассмотрел результаты сразу трех проверок ООО «Новости 24 часа» (логотип «NEWSONE») и применил к лицензиату санкции за подтвержденные нарушения требований законодательства.

В сообщении сказано, что проверка, проведенная по результатам мониторинга эфира вещателя за 8, 9 и 10 мая 2020 года, установила нарушение телекомпанией требований статьи 59 закона «О телевидении и радиовещании» и статьи 28 закона «Об информации».

В частности, в передаче «Противостояние» с ведущими Владиславом Пиховшеком и Дианой Панченко гости передачи Андрей Пальчевский и Вадим Карасев, обсуждая события Второй мировой войны, выражали утверждение, что значительное количество евреев служили в войсках нацистского Третьего рейха и что существовали еврейские дивизии СС. Распространенные ими высказывания и необъективные данные имеют признаки отрицания и искажения фактов Холокоста, разжигания вражды в отношении еврейского народа, который понес миллионные жертвы, как от действий формирований СС, так и от других воинских формирований нацистского Третьего рейха.

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Гости передачи оперировали данными и цифрами о существовании еврейских дивизий СС.

Таким образом, эта информация имела признаки гуманизации нацистского режима Третьего рейха в Германии, который, якобы, несмотря на расовую идеологию, предоставлял права евреям служить в составе воинских формирований и даже в войсках СС, что, в свою очередь, возлагает частичную ответственность за преступления против человечности, за жертвы Холокоста на еврейский народ.

Национальный совет признал нарушение заказчиком указанных норм закона и объявил ему предупреждение. За наличие призывов к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в соответствии с частью восьмой статьи 72 этого же закона применил к ООО «Новости 24 часа» санкцию «взыскание штрафа» - 25% от размера лицензионного сбора, что составляет для компании 114 тыс. 067,5 грн.

Вторая проверка лицензиата проводилась на основании мониторинга вещания за период с 28 по 30 августа 2020 года, когда в передаче «Противостояние» ведущие Пиховшек и Панченко говорили с гостьей, экс-министром юстиции Еленой Лукаш о факте совершения активистом Сергеем Стерненко уголовного преступления. Неоднократно в этой передаче Стерненко был назван убийцей. Это свидетельствует о том, что лицензиат допустил нарушение требований законодательства, в частности, нарушение презумпции невиновности подозреваемого, обвиняемого. На время выхода передачи не был установлен обвинительный приговор суда, который бы вступил в законную силу.

Также Нацсовет отмечают, что ведущие передачи не только не отреагировали на высказывания гости, но и сами прибегли к высказываниям в поддержку ее утверждений.

Таким образом, Национальный совет признал нарушения и применил к вещателю санкцию «объявление предупреждения».

Третья проверка NewsOne касалась мониторинга вещания 6-8 октября 2020 года. Было зафиксировано три трансляции передачи Newstime с «полной» версией встречи в Москве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным и 11 трансляций передачи Newstime с демонстрацией фрагментов встречи. Всего с 6 по 8 октября в эфире была использована прямая речь Путина в 14 видеоматериалах.

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В Нацсовете напомнили, что законодательством запрещена трансляция телепередач, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

В информационных сюжетах телеканала о встрече Медведчука с Путиным 7 и 8 октября 2020 года сложные вопросы украинско-российских отношений освещались несбалансированно, однобоко, без использования альтернативной точки зрения, подавалась субъективная оценка только одного из политиков Украины.

Проверкой подтверждено, что такая трансляция передач является нарушением статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Учитывая это, заказчику объявлено предупреждение.

"Все три проверки ООО «Новости 24 часа» свидетельствуют о системном и систематическом нарушении лицензиатом норм украинского законодательства", - заключают в Нацсовете.

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

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Автор: Денис Прядко