Владимир Зеленский ввел санкции против каналов "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

После введения в действие Президентом Украины Владимиром Зеленским решения СНБО о применении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, несколько его телеканалов уже прекратили эфирное вещание.

Таким образом, почти сразу после введения указа в действие, прекратились эфиры телеканалов Newsone и ZIK.

Также в соцсетях сообщили, что все три телеканала пропали в сети Интернет-телевидения IPTV и в кабельной Сети Ланет.

Санкции против телеканалов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Санкции ввели против восьми компаний: ООО "Новости 24 часа", ООО "Новые коммуникации", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". На эти компании оформлены лицензии на вещание трех упомянутых телеканалов.

Санкции предусматривают блокирование активов этих компаний, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств. Кроме того, организациям запретят пользоваться радиочастотами Украины, ретранслировать/распространять телепрограммы, предоставлять телекоммуникационные услуги, аннулируют или приостановят лицензии и иные разрешения на осуществления деятельности.

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Автор: УНИАН