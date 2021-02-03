После введения в действие Президентом Украины Владимиром Зеленским решения СНБО о применении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, несколько его телеканалов уже прекратили эфирное вещание.
Таким образом, почти сразу после введения указа в действие, прекратились эфиры телеканалов Newsone и ZIK.
Также в соцсетях сообщили, что все три телеканала пропали в сети Интернет-телевидения IPTV и в кабельной Сети Ланет.
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Санкции против телеканалов Медведчука
2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Санкции ввели против восьми компаний: ООО "Новости 24 часа", ООО "Новые коммуникации", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". На эти компании оформлены лицензии на вещание трех упомянутых телеканалов.
Санкции предусматривают блокирование активов этих компаний, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств. Кроме того, организациям запретят пользоваться радиочастотами Украины, ретранслировать/распространять телепрограммы, предоставлять телекоммуникационные услуги, аннулируют или приостановят лицензии и иные разрешения на осуществления деятельности.
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