Комиссии по проверке столичных укрытий продолжается уже 5 дней и в дальнейшем продолжит работу.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, которому поручено провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, показал свежеотремонтированное за средства городского бюджета столичное укрытие.

Фото он разместил в своем Telegram-канале. Камышин отметил, что сегодня комиссия заканчивает 5-й день своей работы по проверке укрытий Киева.

"Присоединился к работе комиссии в Святошинском районе ... из интересного. Увидел первое свеже отремонтированное укрытие. 1,3 млн грн за ремонт 103м2 укрытия. Это из тех 1,2 млрд о выделении которых говорил наш мэр Кличко", - отметил Камышин.

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Министр отметил, что ситуация в Святошинском районе "немного лучше", чем в других районах где был раньше.

"Большинство укрытий были открыты. Но до приемлемого состояния укрытий еще далеко", - прокоменутвав он.

Проблема с укрытиями в Киеве - детали

1 июня в Киеве во время воздушной тревоги возле одного из укрытий в Деснянском районе погибли три человека (две женщины и ребенок). Во время ракетных обстрелов они не смогли скрыться из-за закрытой двери укрытия.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

Комиссию по проверке укрытий столицы возглавил первый заместитель начальника КМВА, генерал-майор Владимир Кидонь.

5 июня по результатам проверки трети укрытий в столице Камышин заявил, что в Киеве ситуация с готовностью укрытий к использованию остается критической.

Сегодня Камышин информировал, что в Киеве проверили 73% от общего фонда укрытий и большинство из них остаются без свободного доступа. Так, сейчас проверено 3 тыс. 382 объекта из 4655 тыс. объектов, определенных властью как объекты гражданской защиты. Из числа проверенных, 35% - не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны.

В приложении "Киев цифровой" после трагедии 1 июня начал функционировать сервис обратной связи по состоянию укрытий и только через сутки после запуска от киевлян поступило более тысячи жалоб.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город в прошлом и этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство, ремонт укрытий. В то же время в КГГА заявили, что во время проверок укрытий зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами.