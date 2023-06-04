Часть подвалов в частных руках или в аренде, еще часть - не обустроены.

Столичные власти второй день подряд проверяют укрытия в городе. Сегодня проверяли в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Второй день ходим с министром Александром Камышиным осматриваем укрытие. Сегодня - в Голосеевском районе", - написал он.

"Проблемы с укрытиями есть. И в Голосеево - в частности. Часть подвалов в частных руках или в аренде. Часть - не обустроены, где - то в учебных заведениях обустроены, но ночью закрыты", - рассказал он детали.

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Мэр напомнил, что ответственные за обустройство и работу укрытий их балансодержатели и главы районов и средства на все РГА были выделены.

Проверка укрытий в Киеве

Проверка столичных укрытий началась после того, как 1 июня в столице погибли две женщины и ребенок, которые не смогли спрятаться от удара оккупантов в укрытии, поскольку оно было заперто.

На днях в приложении "Киев цфровый" запустили несколько полезных функций. Отныне картами укрытий можно пользоваться и офф-лайн, кроме того у киевлян есть возможность пожаловаться на укрытие, если оно закрыто или не обустроено.

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