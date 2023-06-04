В Центре и Западных областях страны ситуация с укрытиями намного лучше, чем в столице, но абсолютно всем регионам есть над чем работать, сообщили в Офисе президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба рассказал о предыдущих промежуточных результатах ревизии защитных сооружений, которая проводится по всем регионам страны.

Как отметил чиновник во время информационного телемарафона, ситуация с укрытиями самая сложная в столице.

"Пока из тех цифр, что мы видим, ситуация в Киеве самая сложная, действительно в неудовлетворительном состоянии эта работа. Что касается других регионов, то к нам поступает информация ежедневно. Сегодня с утра мы видели промежуточные отчеты. В разных регионах ситуация складывается по разному, всем абсолютно областным центрам, всем регионам есть над чем работать", - акцентировал он.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, если предварительно сравнить ситуацию с состоянием укрытий по всей стране, то есть области где она более удовлетворительная, чем в столице.

"Это Центр и Западная Украина, мы более-менее видим, что ситуация лучше намного чем в столице. В столице будем разбираться отдельно, почему так произошло и безусловно все люди, которые должны понести ответственность, они будут привлечены к этой ответственности", - подчеркнул Алексей Кулеба.

Он добавил, что сейчас все силовые структуры, полиция и ГСЧС, будут максимально задействованы для того, чтобы органы местного самоуправления, а также балансодержатели, которые отвечают за свои укрытия, в максимально сжатые сроки привели их в порядок. "Мы должны сделать из укрытий, из наших бомбоубежищ, удобные для наших людей места, чтобы люди могли там находиться. Все должны осознавать, что во время войны каждый за свою работу должен нести полную ответственность", - заявил заместитель руководителя Офиса президента.

Он констатировал, что обязанность местных властей каждого региона страны, в четком взаимодействии со всеми соответствующими службами рассчитать, в каких микрорайонах сколько необходимо укрытий или бомбоубежищ, кто там должен находиться. А также, кто является непосредственно ответственным, чтобы тот или иной объект был открыт и была понятна коммуникация, каким образом он будет открываться, кто будет отвечать за то, чтобы он открывался.

"Все это необходимо было сделать за эти полтора года. Очень жаль, что мы пришли к этому вопросу только после ужасной трагедии, которая произошла (в столице - УНИАН). И кстати, хочу сказать что это касается всех регионов страны. Вся эта работа сейчас проходит по всем регионам, но конечно, что особое внимание к Киеву, и она понятна. Мы должны избежать таких трагедий, это внимание должно перейти от слов к делу - сделать безопасность для киевлян приоритетом номер один",- подчеркнул Алексей Кулеба.

В Украине началась проверка укрытий из-за трагедии в ночь на 1 июня

Как ранее сообщал УНИАН, после трагедии, которая произошла в столице возле одного из укрытий 1 июня, когда в Деснянском районе Киева погибли три человека (две женщины и ребенок), которые во время ракетного удара не смогли спрятаться из-за закрытой двери укрытия, по поручению президента Украины по всей стране проводится проверка состояния таких объектов. Президент Зеленский поручил провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Кимышину, а по всей стране - министру внутренних дел Украины Игорю Клименко.

Первый заместитель начальника Киевской городской военной администрации, генерал-майор Владимир Кидонь возглавил комиссию по проверке столичных укрытий.

Сегодня, 4 июня министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что по результатам проверенных специальной комиссией укрытий Киева, половина не рабочие - не готовы к использованию или их не смогли открыть. Он обнародовал статистику по результатам ревизии столичных укрытий по состоянию на сегодняшнее утро, в частности, в Киеве по результатам проверки, из 1078 укрытий готовы к использованию 597 (или 55%), не готовы 359 укрытий (или 33%), 122 объекта (или 11%) – не смогли открыть.

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