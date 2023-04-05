Представители УПЦ МП снова попали в громкий скандал. В этот раз на Буковине попы не пускали в храм тело погибшего защитника Украины.
Священник Черновицкой епархии ПЦУ Виталий Мензак в комментарии изданию "Еспресо.Захід" рассказал, что люди пришли к храму, чтобы провести в последний путь военного, а попы УПЦ МП забаррикадировались в храме. Мать погибшего умоляла отпеть ее сына. По словам Мензака, против людей применили слезоточивый газ.
При этом на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП в соцсетях заявили, что якобы храм будут штурмовать, хотя в это время под храмом находился гроб с воином.
Глава Горишнешеровецкой ТГ Михаил Савчишин рассказал, что попы УПЦ МП забаррикадировались в помещении церкви и никого не впускали.
"Люди уже долгое время хотят зайти в храм, но такая ситуация, что не могут попасть. По состоянию на данный момент удалось занести тело воина в храм, происходит богослужение", - отметил Савчишин.
На месте инцидента также присутствовали правоохранители, но попы УПЦ МП не обращали на них внимание.
Избиение воина в храме УПЦ МП в Хмельницком - что известно
2 апреля в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком поп и верующие избили военного. Свидетели вызвали в храм полицию. В этот же день представители общины проголосовали за перерегистрацию Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП в подчинение ПЦУ.
4 апреля на внеочередной сессии Хмельницкий городской совет приняли решение о прекращении пользования УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины. По словам депутата Хмельницкого горсовета Александра Василишина, поп УПЦ МП, который избил украинского военного, сбежал из Украины.