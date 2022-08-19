Компания заявила, что билеты скоро будут доступны в кассах вокзалов и онлайн.

"Укрзализныця" возвращает ко Дню Независимости, 24 августа, поезд "Интерсити+" №745/746 Киев — Славск.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" Telegram-канале.

"Отправляемся 24 августа в 06:08 из Киева (первый рейс электрички прибывает на центральный вокзала в 05:56), проезжаем Львов в 11:56-12:06 и прибываем до Славска в 13:58. Обратно отправляемся в 14:28, Львов — 16:24-16:34, Киев — 22:20", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на 10 суток вперед уже в ближайшее время появятся в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда №55/56 сообщением "Киев – Ясиня" (Закарпатская область) с 5 августа 2022 года.

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