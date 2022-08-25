Британия обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления инфраструктуры.

Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, согласно которому обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

Согласно плану, Великобритания соглашается предоставлять экспертизу от престижных британских частных организаций, а также передаст 5 автобусов для улучшения мобильности населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.

Кроме этого, британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортной, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать с Министерством инфраструктуры Украины над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности.

Как отметил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс, согласно пакету поддержки "Укрзализныци" в объеме 10 млн фунтов стерлингов, будет приобретено оборудование для ремонта мостов и обустройства тоннелей и свыше 120 контейнеров для транспортировки зерна.

Как сообщал УНИАН, 11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пакет реконструкции для Украины будет больше, чем "план Маршалла", который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

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