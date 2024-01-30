В парламенте уверены, что ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, поскольку это дополнительно возмутит большую часть общества.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк считает, что в новом законопроекте о мобилизации не будет нормы по официальному "откупу" от мобилизации, то есть когда человек платит в бюджет определенную сумму и его не мобилизуют в войска. Об этом парламентарий заявил в интервью изданию "Телеграф".

Так, по мнению Нагорняка, в основе законопроекта этого решения не будет.

По его словам, ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это дополнительно возмутит большую часть общества, которая будет мобилизована и будет вынуждена идти на фронт.

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"Такой шаг будет говорить как раз о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться. Хотя мы понимаем де-факто, что те, кто имел ресурс и нежелание идти служить и воевать, они уже сегодня имеют такие документы. Поэтому их и необходимо пересмотреть. Все без исключения", - отметил депутат.

Законопроект о мобилизации - детали

25 декабря 2023 года Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Им предусматривалось, в частности, снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и вручение электронных повесток, а также определенные ограничения в отношении уклонистов.

В парламенте увидели в этом документе недоработки и коррупционные риски. Так, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина пояснила, что необходимо четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с дальнейшими ограничениями на распоряжение имуществом и тому подобное. По ее словам, военкомы не должны получить возможность сразу же вносить в такие реестры людей, у которых действительно были причины не явиться, а других "не видеть" месяцами.

По результатам совещания с участием руководителей парламента и фракций законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку Кабинета министров Украины. 11 января Кабмин отозвал свой законопроект.

В Министерстве обороны Украины заявили, что уже подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он подчеркнул, что воины ВСУ нуждаются в ротациях и отпусках, имеют право знать, что их ждет, и планировать собственную жизнь.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что с целью более быстрого завершения войны в пользу Украины надо создать численное преимущество над российскими оккупантами, что требует мобилизации большого количества граждан. по его убеждению, в армию надо мобилизовать много людей как для активной наступательной войны (если произойдет возобновление снабжения боекомплекта союзниками), так и для оборонительной войны (если снабжение союзники не возобновят).

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