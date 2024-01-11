Его готовы выносить на согласование правительства в ближайшее время.

В Министерстве обороны Украины заявили, что уже подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали. Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", - отметил он.

Умеров подчеркнул, что воины ВСУ нуждаются в ротациях и отпусках, имеют право знать, что их ждет, и планировать собственную жизнь.

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"Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации - и это нужно каждому воину", - написал министр.

По его словам, над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе - представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.

"После регистрации законопроекта в парламенте мы вместе с командой Минобороны, главнокомандующим Залужным, Начальником Генштаба Шапталой участвовали в обсуждениях и закрытых совещаниях. Объясняли необходимость этого решения. Услышали и учли все оговорки", - прокоменутвав он.

Умеров подчеркнул, что недопустимо, чтобы во время большой войны критически важные для государства вопросы - мобилизации, воинского учета и проведения ротаций - политизировались и тормозились.

"Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в войске. Тем из них, кто выберет остаться, потребуется как минимум несколько месяцев отпуска. Это честно. Срочников надо наконец отпустить домой. Это правильно", - написал министр обороны.

Закон о мобилизации - последние новости

Сегодня днем руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что по результатам совещания с участием руководителей парламента и фракций законопроект о мобилизации возвращается инициатору – Кабинету министров Украины.

Он отметил, что правительству одновременно передаются предложения наработанные на комитете ВРУ к законопроекту и в рабочих группах.

Арахамия рассказал, что состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, где присутствовали главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов. На совещании был главный вопрос - законопроект №10378 (правительственный) по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

По объяснению Арахамии, что не все нормы законопроекта могут быть поддержаны, какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы. Поэтому по результатам совещания законопроект возвращается инициатору.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк сообщил, что правительство проголосовало за отзыв законопроекта о мобилизации (№10378).

Вечером в правительственном Telegram-канале появилось сообщение, что Кабмин на внеочередном заседании поддержал протокольное решение, инициированное Минобороны "Об отзыве внесенного в Верховную Раду проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службыˮ.

В правительстве добавили, что после доработки Министерством обороны соответствующий проект закона будет повторно вынесен на рассмотрение Кабинета Министров.

Как известно, в Верховной Раде Украины были зарегистрированы 5 законопроектов, касающихся мобилизации. Один из них основной, который был внесен Кабинетом Министров Украины 25 декабря 2022 года в Верховную Раду (№10378), а четыре – альтернативных, авторами которых являются народные депутаты.

Многие нормы правительственного законопроекта вызвали дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у физических лиц-предпринимателей автомобилей в виде военно-транспортного долга, возможности призыва инвалидов третьей группы, а также расширения полномочий представителей ТЦК и руководителей местных госадминистраций.

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