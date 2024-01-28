Некоторые работодатели готовы заплатить большие деньги, чтобы их работников не беспокоили военкомы.

Украинский парламент готовит ряд нововведений по мобилизации в Украине. Вероятно, некоторые физические лица-предприниматели (ФЛП) смогут законно заплатить за свою бронь.

Как отметил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии "Фокусу", трудоустройство на условиях оформления ФЛП распространено в IT-сфере. У таких работников хорошие зарплаты, и руководители проектов с удовольствием заплатят фиксированную ставку, лишь бы их не трогали военкомы.

По словам специалиста, в Украине есть люди, которые готовы платить ТЦК до 10 тысяч долларов за отсрочку от мобилизации. Другие платят немалые деньги проводникам-мошенникам, которые обещают провести мужчин окольными путями через украинскую границу. Нередко все они попадают в руки пограничников.

Видео дня

"Пора понять, что не все граждане осмелятся воевать. Будет правильно, если человека забронируют и деньги пойдут в бюджет, а не дельцам", - отметил эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

Названы диагнозы, с которыми не заберут в армию с 1 февраля. В частности, отсрочка от армии возможна, если человек призывного возраста попадает под соответствующую категорию.

Также УНИАН сообщал, что в Раде объяснили, каким должно быть новый закон о мобилизации. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый документ будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

Вас также могут заинтересовать новости: