Сейчас с самого начала войны Украина воюет в меньшинстве.

С целью более быстрого завершения войны в пользу Украины надо создать численное превосходство над российскими оккупантами, что требует мобилизации большого количества граждан.

Об этом военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал во время общения в ньюзруме "Новинарни".

По его убеждению, в армию надо мобилизовать много людей как для активной наступательной войны (если произойдет возобновление снабжения боекомплекта союзниками), так и для оборонительной войны (если снабжение союзники не возобновят).

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В то же время, по его словам, пока не известно, какие именно дорабатываются положения об изменениях к отозванному законопроекту о мобилизации.

При этом, Дикий объяснил, для чего Вооруженным силам Украины нужно мобилизовать 500 тысяч человек.

"Мы просто берем открытые источники, или, если мы им не верим, то берем источники нашей разведки - они в данном случае абсолютно совпадают, и мы просто интересуемся тем, а сколько за это время мобилизовала рашка (Россия - УНИАН). И мы выходим на цифру, что за 2023 год в России мобилизовано около полумиллиона человек", - сказал Дикий.

Военный аналитик убежден, что в Украине был "исчерпан лимит того, чего можно добиться, воюя значительно меньшим количеством людей, чем твой враг".

Он отметил, что Украина все время воюет в разы меньшим количеством людей, чем россияне.

"Мы и при этом добились очень серьезных успехов, но это уже реально максимум. Дело в том, что есть некоторые вещи, которые уже просто не перепрыгнешь. Вот есть арифметика, если добавлять "два на два", умножать "два на два" - как ты ни хочешь, 48 не получится, а будет четыре. И собственно, воевать значительно меньшим количеством людей, чем у твоего врага, можно, но при условии, если у тебя абсолютно технологическое преимущество", - отметил Дикий.

В этой связи, как пример технологического превосходства, он привел текущие операции коалиции стран Запада против хуситов в Красном море и в Йемене, когда применяются эсминцы и ракеты против бедуинов на джипах, но и иногда на верблюдах.

"Я думаю, что ни у кого нет иллюзии, что у нас с орками технологическое соотношение как у западной коалиции с хуситами", - добавил Дикий.

При этом, он подчеркнул, что Украина и Россия воюют "в одной весовой категории" с оружием почти одного поколения, часто одними и теми же моделями вооружения, что свидетельствует об абсолютно одном технологическом уровне.

"Из этого следует, что при одинаковом технологическом уровне должно быть как минимум одинаковое количество бойцов. Говорю как минимум, потому что хочется закончить эту войну быстрее. А для того, чтобы она закончилась быстрее, желательно было бы хотя бы раз за эту войну создать численное преимущество над врагом", - подчеркнул Дикий.

Он напомнил, что Украина все время воюет в меньшинстве.

Мобилизация в Украине-последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизация должна быть справедливой, чтобы представители ТЦК не искали уклонистов на улицах.

Ранее президент заявлял, что военные обратились с запросом относительно мобилизации в количестве около 450-500 тысяч человек. В то же время, позже глава государства сказал, что не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что именно полмиллиона нужно мобилизовать.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мероприятий. В правительственном законопроекте нашли много недоработок и в конце концов Кабмин отозвал этот документ из Рады.

26 января глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что одной из следующих новаций в процессах мобилизации должно стать появление цифрового "сертификата военнообязанного".

Народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что сертификаты военнообязанных будут иметь электронную составляющую и могут заменить военные билеты. Эти сертификаты будут содержать все данные о военнообязанных, в том числе, имеют ли они право на отсрочку.

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