Мать и отчим пострадавшей не дождались помощи и погибли.

В Киеве злоумышленник выманил у девушки 10 тысяч гривен. Он пообещал пострадавшей эвакуировать ее родных из Мариуполя, но так и не выполнил обещание. В результате мать и отчим девушки умерли, так и не дождавшись помощи.

О преступлении сообщил пресс-центр Национальной полиции в своем официальном Telegram-канале. Преступника поймали сотрудники киевского управления противодействия киберпреступлениями вместе со следователями Голосеевского управления. Теперь 27-летнего злоумышленника обвиняют по двум статьям: ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности).

"Этот мужчина записался в фонд волонтером. Помогал вести документацию. Однажды наткнулся на пост девушки в соцсети, которая просила помочь вывезти ее маму и отчима из Мариуполя. "Герой" написал, что может это организовать за 10 тысяч гривен. Девушка сразу перевела эту сумму на карту фигуранта и принялась ждать приезда родных. Она и подумать не могла, что на самом деле никто и не собирался спасать ее семью", — сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Фигурант дела каждый раз придумывал новые истории и убеждал девушку, что совсем скоро ее родные доберутся до безопасных регионов. Однако своих обязательств он не выполнил, и в результате родственники потерпевшей погибли.

По словам Клименка, злоумышленник не впервые занимается мошенничеством. Ранее он присвоил 250 тысяч гривен за топливо для военных, которое не собирался покупать. По месту проживания преступника провели обыск и изъяли банковские карточки вместе с мобильным телефоном.

"Девушка надеялась на уговор и не искала других вариантов спасти родных. На самом деле это больше, чем статьи в Уголовном кодексе", — подытожил Клименко.

Увы, это не первый случай, когда граждане используют войну для собственной наживы. Например, генеральный директор больницы в Черновицкой области присвоил 5 машин скорой помощи, которые были переданы учреждению в качестве гуманитарной помощи. А в Черкассах чиновники пытались продать более тысячи бронежилетов, предназначенных для ВСУ.

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