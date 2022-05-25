По словам Петра Андрющенко, оккупанты выдают мариупольцам российские паспорта без оформления промежуточного гражданства так называемой "ДНР".

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия начала фактическую аннексию портового города.

В частности, с сегодняшнего дня мариупольцы могут получить гражданство России без получения промежуточного гражданства так называемой "ДНР", сказано в сообщении Андрющенко.

Сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактическая аннексия Мариуполя началась – добавил он.

Андрющенко напомнил, что ранее жители оккупированных территорий имели возможность ускоренно получить гражданство России только в случае наличия паспорта "ДНР". Теперь же дня паспорт с двуглавым орлом по ускоренной процедуре могут получить все граждане, которые зарегистрированы в Донецкой области.

Что предшествовало

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей Херсонской и Запорожской областей.

В МИД Украины заявили, что указ Путина является юридически ничтожным и не будет иметь правовых последствий. В частности, это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.

Также сообщалось, что в разрушенном Мариуполе оккупанты до конца месяца планируют запустить четыре школы. Выбора мариупольским учителям уже не оставляют, прямо и косвенно угрожая "негативными" последствиями.

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