Жительница Тернополя перевела 6650 евро мужчине, который представился гражданином Италии и пообещал приехать к ней.
Читайте такжеПропавшего на Киевщине двухлетнего мальчика нашли (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
По словам женщины, виртуальное знакомство состоялось 22 марта.
Мужчина назвался итальянцем и сообщил, что работает по контракту на закрытом объекте. Деньги просил, чтобы иметь возможность приехать к ней.
Женщина двумя трансакциями через банк перечислила ему 217 тысяч гривен. Однако «итальянец» попросил перечислить еще семь тысяч евро. Тогда она поняла, что попала в мошенническую ловушку и обратилась в полицию.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 УКУ.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Киеве арестовали участников международной мошеннической схемы: людей обманули на 9 миллионов евро (фото)
- На Сумщине "мэр" по телефону обокрал пенсионерку
- Мошенники похитили у украинцев миллионы гривен через взлом онлайн-банкинга
- В Одессе бывший следователь и адвокат присвоили 19 чужих квартир в новостройках
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram