Мужчина назвался итальянцем и сообщил, что работает по контракту на закрытом объекте.

Жительница Тернополя перевела 6650 евро мужчине, который представился гражданином Италии и пообещал приехать к ней.

Читайте такжеПропавшего на Киевщине двухлетнего мальчика нашли (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

По словам женщины, виртуальное знакомство состоялось 22 марта.

Мужчина назвался итальянцем и сообщил, что работает по контракту на закрытом объекте. Деньги просил, чтобы иметь возможность приехать к ней.

Женщина двумя трансакциями через банк перечислила ему 217 тысяч гривен. Однако «итальянец» попросил перечислить еще семь тысяч евро. Тогда она поняла, что попала в мошенническую ловушку и обратилась в полицию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 УКУ.

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Автор: Людмила Жерновская