Находку под усиленной охраной полиции отвезли в Житомирский краеведческий музей на временное хранение.

В поселке Городница Житомирской области археологи нашли еще 6 сребреников князя Владимира Святого и Святополка Окаянного, которые, по мнению ученых, следует датировать между 1000-1019 гг.

Читайте такжеВ Израиле во время раскопок нашли глиняный сосуд с золотыми монетами (фото)Об этом сообщил научный сотрудник Института истории НАН Украины Александр Алферов на своей странице в Facebook.

Он называет находку "Городницкий клад".

«29 числа (августа – УНИАН), то есть на следующий день, на место находки клада выехал руководитель Житомирской археологической экспедиции Андрей Петраускас с группой археологов. На месте были проведены раскопки. Археологами было зафиксировано пятно остатков ямы и непосредственно в ней, в результате профессиональных раскопок, были найдены остатки клада. Этот факт позволил установить, что клад был закопан на небольшую глубину около 30 см. Об этом и другом будет подробнее в археологическом отчете. Я приехал на раскопки уже к их окончанию, чтобы зафиксировать еще 6 найденных монет: 5 монет Владимира Святого и 1 Святополка Ярополковича», – отметил он.

По его словам, первую часть клада нашел местный житель при внезапных обстоятельствах, когда ехал на рыбалку и по дороге решил набрать несколько мешков песка для ремонтных работ.

«Набрал два мешка, начал набирать третий – песок начал сверху сыпаться и упало несколько сребреников. Сергей увидел, что это монеты, из-за окиси у всех был зеленоватый и коричневый цвет. На некоторых увидел трезубцы», - рассказал Александр Алферов.

При этом он добавил, что после описи и передачи клада его отвезли под усиленной охраной полиции в Житомирский краеведческий музей на временное хранение.

«Монеты требуют немедленного вмешательства реставраторов и консервации», – считает он.

Уникальная находка: Предыстория

28 августа стало известно, что в Городнице Житомирской области нашли клад национального значения-32 серебряников князя Владимира Святого и Святополка Окаянного, датируемых 1000-1019 гг.

Это первые монеты Руси-Украины, на которых изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак – «тризуб у Владимира и двузубец у Святополка».

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Автор: Катерина Шварц