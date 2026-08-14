В приложении 'Армия+' произошел сбой

Пользователи не могут нормально авторизоваться в приложении. Минобороны уже работает над устранением технических проблем.

В приложении "Армия+" возникли технические проблемы. Пользователи могут столкнуться с ошибкой при входе и авторизации, сообщило Министерство обороны Украины.

В Минобороны отметили, что в настоящее время специалисты работают над устранением технического сбоя и восстановлением полноценной работы приложения.

"Как только все исправим – сообщим вам. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", – отметили в ведомстве.

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Пользователей призвали учесть, что проблемы носят временный характер. О возобновлении работы "Армия+" Минобороны обещает сообщить дополнительно.

Обновлено в 11:57. По состоянию на данный момент работа "Армия+" полностью восстановлена. В Минобороны подчеркнули, что авторизация в приложении снова работает в штатном режиме. Все технические трудности устранены.

"Если до сих пор не удается войти, попробуйте перезапустить приложение. Если и это не поможет, обратитесь в службу поддержки", - говорится в сообщении.

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Напомним, в июле в течение нескольких дней приложение "Резерв+" работало с перебоями из-за проведения плановых технических работ. В Министерстве обороны рекомендовали пользователям заранее скачать электронную версию военно-учетного документа.

Также сообщалось, что для военнослужащих, добровольно возвращающихся на службу после самовольного оставления части (СОЧ), в приложении "Армия+" ввели специальный статус. После согласования отчета в "Армия ID" автоматически появляется белая полоса со статусом "В пути".

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