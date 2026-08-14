С сентября белорусских школьников будут учить управлять дронами

Изучение БПЛА и тактической медицины включили в новую программу для белорусских десятиклассников.

Изучение беспилотных летательных аппаратов и тактическая медицина войдут в обновленную программу по предмету "допризывная и медицинская подготовка" для белорусских десятиклассников в новом учебном году. Об этом сообщил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, пишет БЕЛТА.

По его словам, была усилена "практическая составляющая" предмета.

"Для десятиклассников-мальчиков в программу включен 10-часовой курс по изучению и навыкам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Для девочек существенно расширен практический блок по медицинской подготовке – внедрены элементы тактической медицины. Изменен баланс в пользу практических занятий и увеличен их объем. Мы отошли от чисто теоретических знаний в пользу конкретных навыков, необходимых в реальных условиях", – сказал чиновник.

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Он также отметил сотрудничество с минской воинской частью № 5448, где дислоцирована милицейская бригада внутренних войск.

"Мы видим свою задачу в том, чтобы максимально распространить этот опыт на всю Беларусь", – заявил Кодлубай.

Стоит отметить, что в Беларуси усиливается процесс милитаризации образования. Так, в этом году обязательными стали 10-дневные учебно-полевые сборы для десятиклассников. В детских садах открываются группы "военно-патриотической" направленности, а в школах и колледжах – "военно-патриотические" клубы.

Усиление военной подготовки детей

Ранее сообщалось, что Россия значительно усиливает военную подготовку детей в школах. С 1 сентября 50% курса "Основы национальной безопасности и обороны" будет посвящено военной подготовке. Ранее на такое обучение отводилось 20% учебной программы.

Весь курс включает 34 часа материала в год, и теперь не менее 17 часов будет посвящено именно базовой военной подготовке.

Отмечалось также, что теперь подготовка будет включать уроки по беспилотным летательным аппаратам и полевые учения.

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