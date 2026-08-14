Абсолютно неприемлемо: Япония готовит ответ РФ за визит Путина на Курилы

Среди возможных вариантов, в частности, введение дополнительных санкций против Москвы.

Правительство Японии рассматривает ряд контрмер против России после визита кремлевского диктатора на один из четырех островов, на который претендует Токио. Об этом сообщает издание NNK.

Одним из вариантов ответа может стать ужесточение существующих санкций, которые Япония ввела против РФ из-за вторжения в Украину.

Издание отмечает, что Токио подчеркивает, что Курилы являются неотъемлемой частью Японии "с учетом исторических фактов и международного права". Премьер-министр страны Такаичи Санаэ, в частности, подчеркнула, что визит кремлевского диктатора на эту территорию "несовместим с последовательной позицией правительства Японии". Также она заявила, что такие действия наносят ущерб "общественному настроению японского народа и являются абсолютно неприемлемыми". Кроме того, она отметила, что этот визит еще сильнее затруднил восстановление отношений между Японией и Россией в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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В то же время глава МИД Японии Мотеги Тошимицу вызвал посла России. В ходе этой встречи Мотеги выразил решительный протест против визита Путина и заявил, что этот визит оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения.

Журналисты напоминают, что в 2022 году РФ сообщила о приостановке переговоров о мирном договоре с Японией на фоне введения Токио санкций против Москвы из-за ее вторжения в Украину. В то же время Япония продолжает политику взаимодействия с РФ, несмотря на войну в Украине. В частности, в прошлом месяце Мотеги проводил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Что этому предшествовало

Напомним, визит Путина на Курилы на этой неделе стал первым за все время его правления. В то же время эту территорию ранее посещали другие российские чиновники. В частности, Дмитрий Медведев делал это четыре раза – один раз во время своего президентства и три раза во время премьерства

В то же время этот визит вызвал острую реакцию Токио. Там подчеркнули, что Курилы являются неотъемлемой частью Японии.

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