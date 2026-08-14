Валюта дешевеет в конце недели: курс доллара в Украине 14 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,49 грн, а евро – 51,33 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 августа, снизился на 4 копейки и составляет 45,00 гривень за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,49 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 51,94 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,33 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,86 грн/евро, а курс продажи – 51,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 14 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ожидает, что в период с 17 по 23 августа курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45,2 грн/долл., а евро – в пределах 51–52,5 грн/евро, то есть формально неделя может пройти без существенных курсовых изменений.

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