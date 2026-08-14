'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар в пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 августа, не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 21 копейку и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 14 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки и составляет 45 гривень за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,49 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 51,94 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,33 гривни за евро.

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