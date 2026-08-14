Назван лучший универсал в мире: огромный багажник и отличные ходовые качества

Хотя рынок традиционно предлагает широкий выбор универсалов, есть одна модель, которую эксперты называют лучшим выбором из всех. Речь идет о Skoda Superb Estate, пишет Autocar.
Преимуществами модели называют широкий выбор силовых установок, огромный багажник и хорошие ходовые характеристики.
"Skoda создала автомобиль, который прекрасно соответствует своему назначению и тем самым представляет весомый аргумент в пользу универсалов, чего не скажешь о многих современных конкурентах", – говорит автомобильный тестующий Илья Верпрает.
По словам специалистов, Skoda Superb Estate четвертого поколения, как и ее предшественница, отличается практичностью, универсальностью, комфортом и простотой. При этом новая модель получила еще больше пространства в салоне и более экономичные двигатели.
Автомобиль построен на той же платформе MQB Evo, что и Volkswagen Passat, поэтому имеет такой же объем багажника – 690 литров. В гибридной версии iV (Plug-in Hybrid) из-за размещения аккумуляторной батареи объем багажного отделения уменьшается до 510 литров, но это все равно хороший показатель.
К характеристикам Superb как PHEV-автомобиля у экспертов нет претензий, ведь автомобиль обеспечивает запас хода только на электротяге до 84 миль (около 135 км).
Superb нельзя назвать спортивным автомобилем, однако он удачно сочетает практичность с удовольствием от вождения. Длинный кузов хорошо контролируется, что даёт водителю уверенность в устойчивости автомобиля на дороге.
В Украине Skoda Superb Estate носит название Superb Combi. Новый автомобиль можно приобрести по цене 1 774 500 грн.
Эксперты Autocar подробно рассмотрели и другие современные универсалы. По итогам анализа составили рейтинг десяти лучших моделей.
ТОП-10 лучших универсалов:
- Skoda Superb Estate.
- BMW 3 Series Touring.
- Volkswagen ID 7 Tourer.
- Porsche Taycan Sport Turismo.
- Toyota Corolla Touring Sports.
- Volvo V60.
- Dacia Jogger.
- Mercedes-Benz E-Class Estate.
- BMW 5 серии Touring.
- Cupra Leon Estate.
Лучшие автомобили – что говорят специалисты
Ранее немецкий автомобильный клуб ADAC проанализировал надежность трехлетних автомобилей с пробегом более 30 тысяч километров и определил модели, отличающиеся оптимальным соотношением цены и качества. В категории автомобилей стоимостью до 15 тысяч евро победила Toyota Aygo X.
Также эксперты составили общий рейтинг лучших подержанных автомобилей прошлого года и выбрали среди них главного победителя. По итогам звание лучшего подержанного автомобиля получила BMW 3 Series.