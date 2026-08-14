Назван лучший универсал в мире: огромный багажник и отличные ходовые качества

Автомобиль построен на той же платформе MQB Evo, что и Volkswagen Passat.

Хотя рынок традиционно предлагает широкий выбор универсалов, есть одна модель, которую эксперты называют лучшим выбором из всех. Речь идет о Skoda Superb Estate, пишет Autocar.

Преимуществами модели называют широкий выбор силовых установок, огромный багажник и хорошие ходовые характеристики.

"Skoda создала автомобиль, который прекрасно соответствует своему назначению и тем самым представляет весомый аргумент в пользу универсалов, чего не скажешь о многих современных конкурентах", – говорит автомобильный тестующий Илья Верпрает.

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По словам специалистов, Skoda Superb Estate четвертого поколения, как и ее предшественница, отличается практичностью, универсальностью, комфортом и простотой. При этом новая модель получила еще больше пространства в салоне и более экономичные двигатели.

Автомобиль построен на той же платформе MQB Evo, что и Volkswagen Passat, поэтому имеет такой же объем багажника – 690 литров. В гибридной версии iV (Plug-in Hybrid) из-за размещения аккумуляторной батареи объем багажного отделения уменьшается до 510 литров, но это все равно хороший показатель.

К характеристикам Superb как PHEV-автомобиля у экспертов нет претензий, ведь автомобиль обеспечивает запас хода только на электротяге до 84 миль (около 135 км).

Superb нельзя назвать спортивным автомобилем, однако он удачно сочетает практичность с удовольствием от вождения. Длинный кузов хорошо контролируется, что даёт водителю уверенность в устойчивости автомобиля на дороге.

В Украине Skoda Superb Estate носит название Superb Combi. Новый автомобиль можно приобрести по цене 1 774 500 грн.

Эксперты Autocar подробно рассмотрели и другие современные универсалы. По итогам анализа составили рейтинг десяти лучших моделей.

ТОП-10 лучших универсалов:

Skoda Superb Estate. BMW 3 Series Touring. Volkswagen ID 7 Tourer. Porsche Taycan Sport Turismo. Toyota Corolla Touring Sports. Volvo V60. Dacia Jogger. Mercedes-Benz E-Class Estate. BMW 5 серии Touring. Cupra Leon Estate.

Лучшие автомобили – что говорят специалисты

Ранее немецкий автомобильный клуб ADAC проанализировал надежность трехлетних автомобилей с пробегом более 30 тысяч километров и определил модели, отличающиеся оптимальным соотношением цены и качества. В категории автомобилей стоимостью до 15 тысяч евро победила Toyota Aygo X.

Также эксперты составили общий рейтинг лучших подержанных автомобилей прошлого года и выбрали среди них главного победителя. По итогам звание лучшего подержанного автомобиля получила BMW 3 Series.

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