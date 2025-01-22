Президент напомнил, что ранее возраст мобилизации уже был снижен на два года.

Запад продолжает давить на Украину относительно снижения мобилизационного возраста. Но мобилизация большего количества людей приведет лишь к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Глава государства напомнил, что мобилизационный возраст в Украине определен законодательством. Поэтому ранее уже пришлось менять законы, чтобы снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но это далеко не все причины, которые вспоминает Зеленский.

"Если есть люди 25+ и у них нет оружия, то мы для чего хотим мобилизовать еще более молодых людей? Для того чтобы людей без оружия было еще больше?" - риторически спросил Зеленский.

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Он подчеркнул, что считает "нечестным", когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и ставит Украине требование мобилизовать молодых людей.

"Союзники говорят: "Инструкторы не могут приехать к вам в большом количестве. Обучать вас в Украине мы не можем. Потому что это опасно. И кстати, вам надо снизить возраст [мобилизации]". Это несправедливый диалог", - отметил президент.

Мобилизационный возраст в Украине

Как писал УНИАН, в прошлом году ряд западных СМИ писали, что в администрации президента США Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы решить проблему дефицита личного состава в ВСУ.

Позже официальные лица США начали говорить об этом публично. В частности призвал Киев решить этот вопрос советник Джо Байдена Джейк Салливан, а также команда нового президента США.

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