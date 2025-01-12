По словам советника избранного президента США по вопросам нацбезопасности, Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом".

Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 18 лет. Такое заявление в интервью ABC News сделал советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц.

По его словам, это решение сможет помочь стабилизации ситуации на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом", зато можно призвать "сотни тысяч новых солдат".

"Итак, когда мы слышим о моральных проблемах, когда мы слышим о проблемах на передовой, посмотрите, если украинцы попросили весь мир быть полностью за демократию, нам нужно, чтобы они были полностью за демократию", - сказал политик.

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В то же время он подчеркнул, что украинцы "безусловно, храбро воюют" и "заняли очень благородную и жесткую позицию":

"Но мы должны увидеть проблему нехватки рабочей силы. Это не только оружие, боеприпасы или дополнительные средства. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить определенное соглашение".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в парламенте сделали заявление относительно законопроектов по снижению мобилизационного возраста. Как сообщили в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, по состоянию на 24 декабря 2024 года никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете не было и нет.

Позже член Комитета Федор Вениславский отдельно высказался относительно снижения мобилизационного возраста. По его мнению, только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе.

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