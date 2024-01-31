Роман Симутин отметил, что такую повестку нельзя считать подделкой.

Много споров вызывает выписка сотрудниками ТЦК и СП повесток "на коленке". Адвокат объяснил, насколько это законно.

Адвокат Роман Симутин отметил, что такую повестку нельзя считать подделкой. Согласно статье 366 УК Украины, подделка - это составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение заведомо ложных сведений и другое подделывание официальных документов.

"А теперь вопрос: что именно работник ТЦК внес заведомо ложного в повестку, даже если там стояло факсимиле? Ответ очевиден: ничего. Так будет ли в его действиях состав уголовного правонарушения? Конечно, что нет", - заявил адвокат на своем YouTube-канале.

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Верховный Суд в постановлении от 8 сентября 2022 года отметил, что повестку нельзя обжалована в суде, потому что этот документ - средство уведомления о необходимости выполнить воинскую обязанность.

При этом он указал, что обжаловать можно лишь последствия, если вынесут постановление по ст. 210-1 КУоАП, а заполнение пустой повестки работником ТЦК не является внесением заведомо ложных сведений в документ.

Согласно статьи 19 Конституции, органы власти должны действовать только так, как предусмотрено законами.

Симутин указал, что нет ни одного нормативного документа, который бы предусматривал, что заполнить повестку может не начальником ТЦК и не уполномоченное лицо. Таким образом, нет обязанности получать повестку. Ведь этот документ должен быть заполнен заранее и подписан начальником ТЦК - только соблюдение этих требований обязывает гражданина ее взять, независимо от места вручения.

Новый закон о мобилизации - главные новости

Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Этот документ предлагает отменить срочную службу, освободить от военной службы людей с инвалидностью всех групп, а также исключить право на отсрочку от призыва госслужащих.

Кроме того, в проекте закона указано, что в Украине будут присылать повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в электронный кабинет призывника.

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