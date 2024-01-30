Государственные служащие будут бронироваться так, как все.

В новой версии закона о мобилизации речь идет об отмене права на отсрочку от призыва в армию у государственных служащих.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что таким образом хотят добиться равенства для всех. Согласно проекту, для работников Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований и государственной исполнительной службы исключается право на отсрочку.

Также работники Нацполиции, Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут иметь отсрочки.

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Государственные служащие будут бронироваться так, как все. Категории "Б" и "В" - 50% военнообязанных. В то же время главы городских и поселковых советов, территориальных общин имеют бронь. Военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления - 50% от военнообязанных.

Новые правки к закону о мобилизации:

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации, который до этого отправляли на доработку.

Среди изменений - накладывать ограничения на уклонистов теперь хотят через суд, также могут отменить защиту от призыва для людей, имеющих жену, мужа, или родителей с инвалидностью I или II группы, если те не имеют других трудоспособных лиц.

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