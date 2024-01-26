Большинство депутатов Червоноградского горсовета посетили ТЦК ранее, однако десять из них отказывались это сделать.

Во Львовской области депутатам Червоноградского городского совета представители территориального центра комплектования и социальной поддержки на заседании вручили повестки. Соответствующее видео 25 января обнародовала "Четвертая студия".

В частности, председательствующий перед началом сессии предоставил слово представителю ТЦК, который заявил, что большинство депутатов Червонограда уже были в военкомате и прошли военно-врачебную комиссию.

Однако, по его словам, есть десять депутатов, которые "категорически не хотят" посетить ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Работник ТЦК зачитывал фамилии этих депутатов, а его коллега вручал им повестки.

Трое из них отсутствовали на заседании. Их попросили явиться в ТЦК в ближайшие дни.

Идея с привлечением депутатов и чиновников к военным учениям - подробности

Недавно народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что действующие депутаты должны подлежать мобилизации.

По его словам, можно мобилизовать примерно сотню народных депутатов.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил организовать военные учения для всех госслужащих и народных депутатов.

Нардеп отметил, что они должны проходить их на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов обучение будет проходить в частичном режиме. По его мнению, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

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