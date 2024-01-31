Регистрацию электронного кабинета хотят сделать обязательной.

Согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут присылать повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в электронный кабинет призывника.

В статье 22 отмечается, что в обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Так, военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации должны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, или электронный кабинет, или ТЦК.

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В документе отмечается, что повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получила уведомление о ее доставке. Если повестку прислали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

Гражданин должен сообщить ТЦК о причинах неприбытия по повестке в течение трех суток. Уважительными причинами признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь, действия России или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Что еще известно о новом проекте закона:

Вечером Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, освободить от военной службы людей с инвалидностью всех групп, а также исключить право на отсрочку от призыва госслужащих.

Также опубликован список ограничений, которые могут вводить против уклонистов. Среди них наложение ареста на банковские счета.

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