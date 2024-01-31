Согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут присылать повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в электронный кабинет призывника.
В статье 22 отмечается, что в обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.
Так, военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации должны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, или электронный кабинет, или ТЦК.
В документе отмечается, что повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получила уведомление о ее доставке. Если повестку прислали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.
Гражданин должен сообщить ТЦК о причинах неприбытия по повестке в течение трех суток. Уважительными причинами признаются:
- препятствие стихийного характера, болезнь, действия России или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).
Что еще известно о новом проекте закона:
Вечером Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, освободить от военной службы людей с инвалидностью всех групп, а также исключить право на отсрочку от призыва госслужащих.
Также опубликован список ограничений, которые могут вводить против уклонистов. Среди них наложение ареста на банковские счета.