Нужно четкое понимание того, какие специалисты нужны войску, отметил защитник Украины.

Мобилизация в Украине не является плановой, украинская власть должна разработать четкий план, нужно четкое понимание того, кто нужен армии, и людей следует готовить к службе во время гражданской жизни.

Если пойти по этому пути, можно создать определенный буфер, когда мобилизация не будет "таким страшным стрессом", рассказал бывший народный депутат, командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко во время интервью изданию hromadske:

"У нас есть прямой ресурс - непосредственно те люди, которые, по закону, должны воевать. И их рандомным способом, к сожалению, ловят на улице. Методы вроде законные, но это не плановая мобилизация".

По его словам, "нужен четкий план, понимание, в ком мы больше всего нуждаемся". "Вот сейчас точно нужны РЭБовцы, то есть все, кто может работать с радиооборудованием: программисты, радиотехники, инженеры. Те, кто имеет навыки пилота", - сказал экс-нардеп.

Луценко отметил, что можно создать курсы и начинать обучать людей "на гражданке". "Таким образом мы создаем определенный буфер, когда эта мобилизация не является таким страшным стрессом. Потому что, честно говоря, даже для меня это был бы страшный стресс - если представить 15 лет назад, когда я был абсолютно гражданским, что меня кто-то вдруг схватил и послал на войну", - поделился командир.

В центре внимания мобилизация 2024 - что сообщалось

В Украине продолжается мобилизация, объявленная после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на нашу землю 24 февраля 2022 года. Военнообязанные во время мобилизации должны стать на учет.

Военнообязанными в нашей стране считают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин, имеющих медицинские специальности. Мобилизовать могут мужчин, которым исполнилось 25 лет. Женщин на военную службу берут по желанию.

Старший офицер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Павел Кишкарь говорил, что люди, которые сейчас идут в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки попадают в неизвестность, которая пугает настолько, что они "даже готовы покидать пределы страны".

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