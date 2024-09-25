В частности, нам нужно прийти к единому видению ситуации на поле боя с нашими партнерами.

Контрнаступление Украины в 2025 году, о котором накануне писало издание The Washington Post, возможно при условии мощной поддержки Запада и партнеров. Также нужно увеличить темпы мобилизации. Об этом заявил руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире "Киев24".

"В данной статье, которую я просматривал, нет конкретики, что они имеют в виду под контрнаступлением. Очевидно, авторы данного материала считают, что при определенных условиях возможен слом ситуации на поле боя и переход Украины к освобождению своей земли", - заявил он.

По словам Лакийчука, это возможный прогнозируемый вариант.

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"Но он возможен только, если мы придем к единому видению ситуации на поле боя с нашими партнерами. Сейчас наблюдается тяжелый период раздробленности и разновекторности видения перспектив войны не только между нами и партнерами, но и между ними самими", - сказал эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что для успешного контрнаступления, нам нужно ускорить темпы мобилизации.

"С одной стороны речь идет о пополнении тех бригад, которые тратят свои ресурсы на линии обороны без ротации... Они не компенсируют те потери, которые имеют. А для того, чтобы осуществлять успешную контрнаступательную операцию, да и вообще оборонительную операцию нужно одновременно с восстановлением тех подразделений, которые непосредственно ведут боевые действия, формировать оперативные стратегические резервы. Это два процесса, которые должны происходить параллельно", - пояснил эксперт.

Контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, в своей колонке высказал обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут отметил, что с большей поддержкой Запада, большим вниманием к мобилизации, расширению оборонной промышленности и строительству укреплений Украина не только сможет продолжать удерживать свои позиции, но и получит возможность создать условия для контрнаступлений в 2025 году.

"Впереди нас ждут тяжелые месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основное бремя этого ужасного конфликта, определенно не колеблются", - отметил автор, комментируя новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

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