Ранее был установлен срок до 4 февраля 2025 года.

Верховная Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для ограниченно годных до 5 июня 2025 года. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада приняла сразу в целом законопроект №12457 - об обязательности прохождения гражданами Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения. То есть перенесли срок прохождения ВВК до 05.06.25", - написал он.

Он сообщил, что законопроект в целом поддержали 313 депутатов.

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"Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу настоящего Закона обязаны до 5 июня 2025 года (ранее был установлен срок до 04 февраля 2025 года)", - прокомментировал он.

Прохождение ВВК для ограниченно годных - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что Верховная рада рассмотрит законопроект о продлении еще на три месяца сроков прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных. По его словам, очень значительное количество людей соответствующей категории не успели пройти ВВК.

Поэтому было принято решение о регистрации соответствующего законопроекта о продлении срока. Предлагалось, до 5 мая с.г., информировал Вениславский.