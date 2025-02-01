Теперь при визите в ТЦК повестку на медосмотр будут вручать всем, кто давно не осматривался.

В Украине изменился порядок направления военнообязанных на прохождение военно-врачебной комиссии. Новые поправки в правила на днях внес Кабинет министров, пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, 28 января Кабмин утвердил постановление №91 о внесенении изменений в базовое постановление №560 от мая прошлого года, которым регламентируется порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

В частности, теперь гражданам, прибывшим в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты и прочее), могут сразу же вручить направление на прохождение медицинского осмотра, если человек давно не проходил ВВК. Ранее в таких ситуациях направление на медосмотр вручалось после того, как человек приходил в ТЦК по вызову отдельной повесткой.

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При этом поправки предусматривают отправку направления на прохождение ВВК в электронном виде через Резерв+. Причем по желанию военнообязанного электронную повестку должны распечатать на бумаге тут-таки в ТЦК.

Также изменения предусматривают, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва не истек, на ВВК не направляются. Исключение составляют случаи, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту или самостоятельно изъявили желание пройти медосмотр.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, мужчины, которые не обновили свои учетные данные в ТЦК или через "Резерв+", не могут получить бронь от мобилизации, даже если соответствуют всем формальным критериям для этого.

Также мы рассказывали, что ФЛП освободили от налогов на время службы по мобилизации. Однако налоги надо платить за наемных работников, если таковые имеются.

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