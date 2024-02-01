Новая норма не будет распространяться лишь на работников системы органов дипломатической службы, членов их семей.

Военнообязанные украинцы при пересечении границы наряду с другими документами должны предоставить и военно-учетные документы. Эта норма касается и лиц с инвалидностью I или II группы

Судебно-юридическая газета пишет, что законопроект Кабмина 10449 об усилении мобилизации в Законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" вводит нормы, согласно которым при пересечении границы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или исключены из него в установленном порядке, обязаны дополнительно предъявить военно-учетный документ с отметкой о постановке на воинский учет или исключении с воинского учета. Эта норма не распространяется лишь на работников системы органов дипломатической службы, членов их семей.

Кроме того, документ определяет, что у лиц, которые признаны непригодными к военной службе, достигли предельного возраста пребывания в запасе или были ранее осуждены за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и которые исключены с воинского учета военно-учетный документ не изымается, но в него вносятся данные об исключении с воинского учета.

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Новый закон устанавливает норму, что такой документ должны иметь при себе все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или сняты с воинского учета.

Они обязаны иметь при себе военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность, а также предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного или городского ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины.

Также законом закрепляется, что право гражданина на выезд из Украины может быть временно ограничено во время военного положения. Ограничение может устанавливаться решением Кабинета Министров или военным командованием в соответствии с указом Президента о введении военного положения.

Новый законопроект о мобилизации - главные новости

30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда территориальный центр комплектования получил уведомление о ее доставке.

В то же время уклонистам запретят выезд за границу, а разрешат арест активов. Кроме того, новый закон предлагает разрешить призывать на военную службу чиновников и правоохранителей.

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