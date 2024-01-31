Евгений Филипец назвал два момента, которые первоочередно требуют объяснений со стороны власти и специалистов.

Адвокат Евгений Филипец рассказал, о чем сейчас больше всего спрашивают люди в связи с появлением нового законопроекта о мобилизации. Отвечая в эфире Радио Свобода на вопрос о положениях документа, он отметил, что накануне вечером многие его клиенты обращались с тем, что им делать, и как "дальше жить с этим законопроектом, который, по мнению многих, является гораздо более суровым, чем этот закон, который сейчас действует".

"По ключевым показателям, с чем обращаются люди, в 95% случаев - именно положения законопроекта, который предлагается, исключают те или иные обстоятельства, семейные, в частности, для людей, которые сегодня имеют отсрочку от мобилизации. Поэтому со вчерашнего вечера, откровенно скажу, наибольшее количество обращений касается именно отмены основания для отсрочки при наличии жены из числа лиц с инвалидностью любой группы, а также отца или матери своих или отца или матери жены с инвалидностью первой или второй группы", - отметил он.

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Филипец отметил, что по его опыту, а он проходил военную службу как офицер юстиции и "видел эту ситуацию изнутри", - это одно из самых распространенных оснований для увольнения с военной службы и отсрочки от мобилизации.

"Поэтому, отменив эту норму в будущем, огромное количество людей просто не будут иметь основания для отсрочки", - сказал адвокат.

Второй вопрос, добавил он, - это вопрос об аспирантуре.

"Не знаю, чем провинились аспиранты, но, все же, лишь остается бюджетная форма обучения в аспирантуре", - отметил Филипец.

Так, по его словам, "это два таких момента, которые в первую очередь требуют и разъяснений, и объяснений как со стороны власти, так и со стороны нашей профессиональной среды".

Новый законопроект о мобилизации: что нужно знать

30 января Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда территориальный центр комплектования получил уведомление о ее доставке. Если ее прислали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

В то же время уклонистам запретят выезд за границу, а арест активов разрешат. Кроме того, новый документ предлагает разрешить призывать на военную службу чиновников и правоохранителей. А вот военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления, будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

Согласно документации на сайте парламента, главным представителем документа в ВР будет министр обороны Рустем Умеров, а главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный будет выступать как содокладчик.

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