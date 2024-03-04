По мнению депутата, то, что сегодня происходит без закона о мобилизации - "на порядок хуже даже тех норм, которые кажутся обществу самыми строгими".

После принятия парламентом нового закона о мобилизации, призыв будет более упорядочен и честен. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал народный депутат Украины, заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

Он отметил, что "после принятия закона будет закон", поскольку ситуация, которая сложилась сейчас с ТЦК, военкомами, облавами – это нарушение прав человека.

"Вот вчера я на перекрестке вижу около 20-30 военных, которые останавливают каждое авто. Это, на мой взгляд, выглядит как охота на преступников. Это неправильно. И я очень верю, что именно этим законопроектом, который станет законом, мы максимально удалим все, что может нарушать права человека", - отметил он.

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Ткаченко подчеркнул, что то, что сегодня происходит без закона о мобилизации - "на порядок хуже даже тех норм, которые кажутся обществу самыми строгими".

Закон о мобилизации в Украине

Кабмин в конце января передал парламенту обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, внесенную в конце декабря 2023 года, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Теперь профильный Комитет должен разобраться с поправками в документ.

Как рассказал народный депутат Роман Грищук, сейчас многое зависит от способности парламентского комитета найти принципиальное решение по балансировке ключевых положений.

"Мы понимаем, что банковские карты уклонистам блокировать не будут. Ухаживающие за людьми с инвалидностью будут иметь отсрочку от мобилизации. Относительно аспирантов решение на 90% принято Но в общем еще огромная куча вопросов остается, и их надо решить", - рассказал он.

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