По словам Егора Чернева, передача законопроекта в ВР - это вопрос дней, а не недель.

В законопроект о мобилизации внесли более 4200 правок. Часть предложений отклонили, но некоторые все же остались, в том числе, что касалось уклонистов.

"Были четыре пункта (для наказания уклонистов - УНИАН), которые предлагало Министерство обороны в первой версии этого законопроекта. Там было ограничение прав на операции с недвижимостью, который убрали. Осталось еще три - это запрет на выезд за границу, по водительскому удостоверению и блокировка счетов в банке. Остается два - о запрете на выезд за границу и пока остается запрет на вождение транспортного средства", - сообщил в эфире телемарафона заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он также добавил, что норму о блокировке счетов для уклонистов решили убрать из-за недееспособности.

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"Мы против того, чтобы блокировались счета людей. Но не потому, что надо уменьшать наказание для уклонистов, все военнообязанные должны стать на учет. Но мы считаем, что это не будет действенной нормой. Мы видим, что за эти несколько месяцев люди сняли со счетов свои сбережения. Но результата это не дает. Я за усиление административной ответственности, но эти нормы мы не согласовываем", - пояснил Чернев.

На вопрос, когда законопроект передадут на голосование в Верховную раду, Чернев ответил: "Мы надеемся, что за неделю мы справимся с этим законопроектом. Сегодня еще секретариат работает, им надо где-то 1-2 дня. И там уже мы как комитет будем рассматривать эти правки. Мы не думаем, что это займет недели, но дни точно".

Кроме того, спикер отметил, что норму о создании электронного кабинета из законопроекта о мобилизации убирать не планируют.

"Позиция комитета, что это должно быть. Это должно быть одним из путей для подачи своих данных или пообщаться с ТЦК. Есть три варианта - лично прийти в ТЦК и обновить свои данные, а это обязанность, а не право. Но мы даем выбор - это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или в электронном кабинете", - сказал Чернев.

Кроме того, Чернев прокомментировал пункт из законопроекта о демобилизации. По его словам, сейчас эта норма обсуждается: "Есть разные 36 месяцев - в тылу или на передовой. Но для того, чтобы принять какое-то решение, мы должны иметь цифры от Генштаба и их понимание о том, можно ли демобилизовать людей и не провалится ли фронт из-за этого".

Законопроект о мобилизации - главные новости

В конце января Кабмин передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года, правительство отозвало из-за критики.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект в первом чтении. После этого проект закона передали на рассмотрение комитета.

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