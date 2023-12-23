Умеров отметил, что такие приглашения получат военнообязанные граждане Украины и за рубежом.

Министерство обороны рассматривает возможность оповещать мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронное уведомление.

Как рассказал в интервью "Суспильному" министр обороны Рустем Умеров, сначала будет проведен учет баз данных военнообязанных и разделение их на категории.

"Мы проанализировали различные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что - это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета - будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово", - отметил министр.

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В то же время он сказал, что подобные приглашения получат военнообязанные граждане Украины и за рубежом.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", - подчеркнул министр.

Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Мобилизация в Украине

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью WELT TV, Bild и Politico заявил, что все мужчины, проживающие за границей и подходящие для военной службы, должны пополнить ряды украинской армии. А тех, кто ослушается, ждут санкции.

В октябре в Украине начал работать единый электронный реестр военнообязанных, который должен был значительно упростить процесс мобилизации. После этого министр цифровой трансформации Михаил Федоров несколько раз подчеркивал, что мобилизацию переносить в "Дію" не будут и повестки там не появятся.

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